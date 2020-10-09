Кемерово, , 16:22 — REGNUM При увеличении числа заразившихся коронавирусом статистически растёт и количество умерших. Об этом заявил министр здравоохранения Кемеровской области Михаил Малин.

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«Это прямая зависимость, — приводит «Газета Кемерова слова Малина. — Сейчас, с наступлением осенне-зимнего сезона, возрастает и тяжесть заболевания. Сопутствующие заболевания накладывают отпечаток на течение заболевания, и в первую очередь погибают люди, у которых есть декомпенсированные хронические заболевания».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кемеровской области, по состоянию на сегодня, 9 октября, за прошедшие сутки выявлено 169 новых случаев заражения коронавирусом.

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