Белгород, , 16:53 — REGNUM Переходящий Вымпел министра обороны РФ вручили 9 октября правительству Белгородской области. Штандарт присуждён региону за первое место в конкурсе на лучшую подготовку граждан к военной службе, организацию и проведение призыва граждан на военную службу в 2019 году, сообщила ИА REGNUM пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

На торжественном мероприятии начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ — заместитель начальника Генштаба Вооружённых сил РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский отметил, что в Белгородской области растёт качество подготовки личного состава. 18 белгородских призывников сейчас проходят службу в научных ротах, в которых проводится научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа в интересах обеспечения обороны страны.

«Спасибо за высокую оказанную честь, спасибо за то внимание, которое министерство обороны уделяет нашему региону. Хотел бы также поблагодарить всех, кто непосредственно занят на территории области подготовкой молодёжи к службе в армии. Особенно важно, что в настоящий момент эта деятельность приносит зримые результаты качества подготовки наших ребят к несению воинской службы. Мы четырежды участвовали в конкурсах, всё время занимали призовые места. Особенно отрадно, что на протяжении достаточно продолжительного периода времени Белгородчина не теряет высокий заданный темп», — сказал, принимая вымпел, первый заместитель губернатора Белгородской области Денис Буцаев.

В Белгородской области работают 100 военно-патриотических клубов, объединяющих свыше 2,5 тысячи человек, а также действуют 755 юнармейских отрядов, в которых состоят почти 17 тысяч молодых людей.