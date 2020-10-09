Белгород, 9 октября 2020, 16:53 — REGNUM Переходящий Вымпел министра обороны РФ вручили 9 октября правительству Белгородской области. Штандарт присуждён региону за первое место в конкурсе на лучшую подготовку граждан к военной службе, организацию и проведение призыва граждан на военную службу в 2019 году, сообщила ИА REGNUM пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.
На торжественном мероприятии начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ — заместитель начальника Генштаба Вооружённых сил РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский отметил, что в Белгородской области растёт качество подготовки личного состава. 18 белгородских призывников сейчас проходят службу в научных ротах, в которых проводится научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа в интересах обеспечения обороны страны.
В Белгородской области работают 100 военно-патриотических клубов, объединяющих свыше 2,5 тысячи человек, а также действуют 755 юнармейских отрядов, в которых состоят почти 17 тысяч молодых людей.