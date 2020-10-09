9 октября 2020 | Время чтения 5 мин

Георгий Федоров, , 17:21 — REGNUM Внимание государства к вопросам защиты детей — очень важная и многосторонняя тема. Сейчас она актуальна по нескольким десяткам различных направлений социально-политического, правового, педагогического, экономического, медицинского и иного характера. Все они так или иначе касаются компетенций Уполномоченного по правам ребенка, в помощь которому и создан новый фонд — Фонд защиты детей. Статус общественно-государственной организации — серьезная заявка, обеспеченная определенными гарантированными ресурсами — прежде всего административными и финансовыми.

Пабло Пикассо. Ребенок и голубь

Теперь важно понять, какого уровня задачи стоят перед Фондом, каковы будут содержание и алгоритмы его деятельности и, главное, насколько он будет реально открыт для взаимодействия с гражданским обществом. Хорошо бы прямо сейчас — на старте работы — привлечь общественность к участию в решении базовых и принципиальных вопросов. Это важно, чтобы новая ресурсная структура не превратилась в инструмент профанации и имитации значимой деятельности.

Помощь детям всегда актуальна. Однако сейчас в России эта деятельность приобретает особое значение — с учетом пандемии коронавируса, общей экономической и социальной обстановки, стремительного роста безработицы и психологической напряженности. Кроме того, самоизоляция и «удаленка» приводят к различным сложностям в семейных отношениях и стрессу, что опять же напрямую отражается на детях. Поэтому работа Фонда по решению или минимизации новых проблем будет очень востребована.

Дистанционное образование Edu.gov.ru

Значимы вопросы правового и социально-политического характера. Сейчас в Госдуме готовится к рассмотрению фактически антисемейный законопроект (№ 986 679−7), вызвавший на «нулевых чтениях» широкий общественный резонанс. Речь в том числе идет о новых правилах изъятия ребенка из семьи. Предлагается делать это на закрытых заседаниях в экспресс-судах, да еще в срок не более 24 часов. Родители не успеют подготовиться и собрать материалы в свою защиту. А «закрытость» в принципе исключит какое-либо участие гражданского общества и его поддержку в случае несправедливости или произвола со стороны властей. Вот такие методы ювенальной юстиции.

Общественность и многие лидеры мнений высказались резко против таких законотворческих инициатив. Эти нововведения могут привести к административному произволу, необоснованному вмешательству в семейную жизнь и новым фактам коррупции. Негативные примеры зарубежного опыта в этом направлении налицо. Протесты против изъятия детей из семей и прочего произвола ювенальной юстиции на Западе сейчас не редкость. Там очень много пострадавших, в том числе и граждане России.

Однако эту практику усиленно тащат в нашу страну — несмотря на то, что она противоречит Концепции государственной семейной политики. По сути, идёт наступление на традиционные ценности в угоду сомнительным глобалистским тенденциям. Так что, наверное, сейчас одной из актуальных задач вновь созданного Фонда должно стать взаимодействие с институтами гражданского общества по резонансным вопросам и содействие их решению в русле национальных интересов. Прежде всего, надо «разобраться» с негативом ювенальной юстиции в целом и конкретным законопроектом, — потому что его скоро могут начать рассматривать в Госдуме.

Мать и ребенок

Ключевыми задачами Фонда на стартовом этапе должны стать подбор сотрудников и определение алгоритмов практического взаимодействия с организациями, гражданскими активистами и волонтерами. Многие позитивные начинания превращаются в пустышку или — что гораздо хуже — в имитацию конструктивной деятельности именно из-за упущений в кадровой политике. Далее всплывает множество профессиональных проблем, которые приводят к неэффективности и фактическому провалу в решении поставленных задач.

Совершенно очевидно, что различные кланы кастового общества захотят устроить своих протеже в новый общественно-государственный Фонд. Условия там будут достаточно комфортными, и, главное, эта площадка может стать достойным стартом для дальнейшей карьеры. Поэтому даже небольшие должности вполне подойдут студентам из числа «золотой молодежи» и их друзей, а также родственникам обслуги элиты. Позиции высокого и среднего уровня вполне могут рассматриваться как вожделенные синекуры. И далеко не факт, что «блатные» сотрудники будут достаточно компетентны или вообще захотят на работе работать.

Фонд явно задуман для решения значимых государственных и общественных задач, а не для «пристраивания» очередной группы чьих-то людей. Поэтому важно отобрать на все вакансии профессионалов с опытом и реальными достижениями в защите интересов детей и семьи. Они должны уметь разбираться в непростых ситуациях и находить оптимальные решения, быть неравнодушными и обладать высокой гражданской ответственностью. Не менее важна ориентация будущих сотрудников на российские традиции и национальные интересы. Знание зарубежного опыта, безусловно, необходимо. Однако надо уметь отличать конструктивную практику от технологий глобалистских манипуляций.

Фонду категорически противопоказаны «эффективные менеджеры», нахватавшиеся теории по западным учебникам и готовые «оптимизировать» все подряд. Под оптимизацией они понимают не реальную эффективность, а исключительно экономическую выгоду и минимизацию затрат на граждан. Такие работники могут только разваливать, но никак не созидать. Они уже «оптимизировали» медицину и образование — результаты этой по факту вредительской деятельности придется еще долго и долго исправлять.

В детском доме Цитата из кф «Подранки». Реж. Николай Губенко. 1976. СССР

После решения кадровых вопросов Фонду предстоит наладить взаимодействие с гражданским обществом. И тут тоже на первый план выходит защита от профанации и имитации. Для достижения эффективных результатов важно работать с настоящими активистами и волонтерами, которые владеют темой, могут увидеть важные нюансы проблем и не побоятся защищать правду и справедливость. Уже очевидно, что практика сотрудничества с «карманными общественниками» себя не оправдывает. Более того, она вредна и даже взрывоопасна.

Чиновники и депутаты привыкли прикрываться псевдоактивистами, как удобной ширмой. Однако такая практика просто загоняет имеющиеся проблемы вглубь, а зачастую и в тупик. Недовольство общественности усиливается, и это может вывести граждан на уличные протесты. Требования социального характера быстро перерастают в политические.

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