Новосибирск, , 16:13 — REGNUM В настоящее время нет необходимости в прерывании учебного процесса в новосибирских школах. Такое мнение высказала главный внештатный эпидемиолог Новосибирской области Елена Пудова.

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Она подтвердила, что сейчас среди учащихся есть случаи заболевания и ОРВИ, и COVID-19. Но, по её словам, это точечные заражения.

«Соответственно, и меры принимаются точечные. Локальные закрытия классов на карантин позволяют контролировать ситуацию, ежедневный температурный фильтр и дезинфекция помещений — не давать вирусам распространяться, — приводит «Сиб.фм» мнение Пудовой. — Сейчас нет необходимости в прерывании учебного процесса».

В то же время она обратилась к родителям школьников с просьбой оставить ребёнка дома, «если есть хоть малейшее недомогание».