Липецк, , 16:11 — REGNUM В Липецкой области по состоянию на 8 октября три школы закрыты на карантин, одна из них — из-за коронавируса, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные областной администрации.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»

В 41 учебном заведении закрыты 64 класса, 1466 учеников переведены на дистанционное обучение. На карантин также отправлены две школы искусств и один детский сад. Некоторые образовательные учреждения планируют перенести каникулы на более ранние сроки.

За неделю число заражённых в регионе увеличилось на 150 человек, в больницы госпитализируют пациентов с третьей и четвертой степенью поражения легких (более 50% объёма легких). Как уже сообщало ИА REGNUM, по данным на 9 октября выявлено 6516 положительных тестов, 52 человека скончались.

Читайте ранее в этом сюжете: В Липецкой области введут меры поддержки для пациентов с коронавирусом