Новосибирск, , 16:06 — REGNUM Коронавирус в настоящее время наложился на сезонный подъём заболеваемости ОРВИ. Из-за этого люди стали болеть тяжелее. Об этом сообщила главный внештатный эпидемиолог Новосибирской области Елена Пудова.

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«Ситуация в эпидемиологическом плане сейчас непростая. И она обусловлена двумя причинами. Во-первых, болеть стали больше и тяжелее, потому как коронавирус наложился на сезонный подъём заболеваемости ОРВИ. Это было ожидаемо и прогнозируемо, тем не менее нагрузка на медиков ощутимо выросла. Если весной пациент с коронавирусом находился в стационаре в среднем 7−9 дней, то сейчас — 16−21 день», — цитирует «Сиб.фм» Пудову. — Во-вторых, если весной люди более дисциплинированно относились к соблюдению санитарных требований, то сейчас подустали и расслабились. Количество контактов выросло, а степень защиты — наоборот».

Она подчеркнула, что чаще стали болеть пожилые люди.