Ярославль, 9 октября 2020, 16:06 — REGNUM В Ярославской области достаточно свободных коек для лечения больных COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте здравоохранения Ярославской области.
Людей с подозрением на COVID-19 и подтвержденным диагнозом сейчас принимают во всех районах области. На модернизацию коечного фонда из федерального бюджета было выделено порядка 500 миллионов рублей.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день госпитализировано на инфекционные и перепрофилированные койки в стационары региона 826 пациентов, 248 из них с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 578 с типичной клиникой COVID-19.
Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославской области пациентов ковид-клиник уже больше, чем в первую волну