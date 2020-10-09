Пермь, , 16:12 — REGNUM В Перми пассажирам за нарушение масочного режима будут отказывать в поездке в общественном транспорте, нарушителей начнут высаживать из автобусов и трамваев. Об этом пишут СМИ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»

По данным 59.ru, требование содержится в предписании Роспотребнадзора. Оно вынесено в соответствии с губернаторским указом, согласно которому граждане обязаны в местах массового пребывания использовать средства индивидуальной защиты. Меры направлены на пресечение распространения коронавирусной инфекции.

В соцсети появились сообщения, что пассажиров без маски уже начали выгонять из автобусов. Мужчина пожаловался, что его «выкинули» из автобуса, пришлось пересесть на другой. В итоге Пермяк без маски все же благополучно добрался до конечного пункта. Однако ситуация вызвала бурную дискуссию. Одни пользователи считают, что мужчина отделался лёгким испугом — могли бы и оштрафовать. Другие пермяки в комментариях говорят, что уже не знают, что ещё придумать, а народ ходит с масками на шее. Среди множества мнений есть и предложение соблюдать масочный режим и не усугублять напряжённую обстановку, тогда и нервная система у всех будет неиспорченной, а кондукторы и водители — люди подневольные, исполняют требования.

В Минтрансе региона отметили, что насильно пассажира без маски выгнать из автобуса не могут. Однако водитель праве отказаться следовать дальше, если в салоне есть нарушитель.

Напомним, в Пермском крае дважды в неделю в общественном транспорте будет работать «масочный «патруль. Первые рейды (5−6 октября) были предупредительными. Теперь пассажиров, не использующих средства индивидуальной защиты, а также перевозчика, допустившего в салон нарушителя, начнут штрафовать. Кроме того, в ходе рейдов будут проверять соблюдение безопасной дистанции.

Читайте ранее в этом сюжете: В Прикамье будут проверять наличие масок у пассажиров автобусов

Читайте развитие сюжета: В Прикамье принимают меры для соблюдения безопасной дистанции в автобусах