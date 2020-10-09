Великий Новгород, , 16:03 — REGNUM В Новгородской области из-за роста числа заразившихся коронавирусной инфекцией ввели новые ограничения. Так, всех работающих граждан старше 65 лет в обязательном порядке переводят на удаленную работу, а остальных обязали носить маски в общественных местах и транспорте. Об этом 9 октября сообщает пресс-служба правительства региона.

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Изменения в указ о введении режима повышенной готовности в Новгородской области подписал губернатор Андрей Никитин. Таким образом на территории региона ужесточаются требования к использованию средств индивидуальной защиты. Ношение жителями и гостями масок и респираторов стало обязательным на всех видах транспорта на территории Новгородской области.

«Сегодня мы видим, что общественный транспорт становится одним из основных источников заражения, в силу скученности населения», — отметил глава региона на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Вместе с тем, региональные власти планируют провести плановое тестирование врачей и учителей на выявление коронавирусной инфекции. Также региональные власти обязали работодателей обеспечить своих сотрудников средствами индивидуальной защиты и организовать контроль за их применением.

Как уже говорилось, с 10 октября все работники старше 65 лет должны перейти на удаленный режим работы.

«В отношении остальных работников сохраняется рекомендация о переводе на дистанционный режим», — уточнили в областном правительстве.

Кроме того, в Новгородской области возобновляет работу региональный волонтерский штаб взаимопомощи «Мы вместе».

Напомним, за последние сутки в регионе выявлен 61 новый носитель коронавирусной инфекции.

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