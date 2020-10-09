Санкт-Петербург, , 16:13 — REGNUM В Петербурге появится памятник инженеру и промышленнику Николаю Путилову. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Кировского завода, который является преемником Путиловского завода.

Сквер с памятником Н. И. Путилову (эскиз) АО «Кировский завод»

Монумент откроют 10 октября в 11:00 рядом с проходной Кировского завода на проспекте Стачек, 47, при участии губернатора Александра Беглова.

Предприниматель более десяти лет возглавлял завод, который назывался Путиловским. Территория вокруг памятника будет облагорожена, здесь будет обустроен современный сквер для отдыха горожан и гостей города.

В 1868 году Николай Путилов выкупил завод из казны, и в 1873 году создал первое акционерное общество Путиловских заводов. Добавим, что Путилов был не только промышленником, но и общественным деятелем. Он открыл при своем заводе первую в Петербурге и России школу для детей рабочих.

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