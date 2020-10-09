Екатеринбург, , 15:58 — REGNUM В Екатеринбурге вышел на рельсы полностью низкопольный трамвай 71−418 производства «Уралтрансмаша». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе предприятия.

С 9 октября 2020 года в городе уже начались испытания нового трамвая. Его выпустили на городской маршрут № 18.

Перед этим трамвай прошёл приёмо-сдаточные испытания. Он оптимизирован для перевозки малоподвижных категорий граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в мэрии Екатеринбурга заявили о скорой покупке 58 новых автобусов.

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