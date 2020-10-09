Вашингтон, , 15:49 — REGNUM Популярный интернет-художник BossLogic показал, как бы выглядел актёр Генри Кавилл в роли принца Артаса Менетила из вселенной Warcraft. Получившееся изображение он опубликовал на своей странице в Instagram 8 октября.

https://www.instagram.com/p/CGDN2HPJlAT/

За основу для арта художник использовал кадр из второго сезона сериала «Ведьмак», который недавно появился в сети. Стоит отметить, что на работу BossLogic иронично отреагировали и Генри Кавилл, и студия Blizzard Entertainment — создатели Warcraft.

Напомним, Генри Кавилл неоднократно признавался, что он является большим фанатом игры World of Warcraft. По его словам, актёр чуть не упустил роль Супермена из-за того, что слишком часто играл в неё.

Читайте ранее в этом сюжете: В производстве находится фильм по мотивам игры Kingdom Come: Deliverance