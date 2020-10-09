Прага, 9 октября 2020, 15:45 — REGNUM Чешская студия Warhorse запустила в производство экранизацию ролевой видеоигры Kingdom Come: Deliverance. Об этом 8 октября сообщило издание Variety.
Продюсерами картины выступят глава Warhorse Мартин Фривальдски и бывший исполнительный директор Netflix Эрик Бармак. Дополнительные подробности о производстве фильма пока не сообщаются.
Напомним, релиз игры Kingdom Come: Deliverance состоялся в феврале 2018 года. Проект получил множество положительных отзывов от геймеров и критиков.
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