Москва, , 15:45 — REGNUM Самым лучшим городом России по популярности участия во Всероссийском дне ходьбы названа Уфа (более 66 тыс. участников), свидетельствует рейтинг, опубликованный аналитическим агентством «ТурСтат».

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На втором месте оказался Ставрополь (15 тыс. участников), на третьем месте — Барнаул (более 12 тыс.). В пятерке лидеров — Петрозаводск (4 тыс.) и Тамбов (4 тыс.).

Также в топ-10 самых шагающих городов России вошли Саратов (3,3 тыс. участников), Вологда (2,2 тыс.), Иркутск (более 2 тыс.), Псков (1,6 тыс.) и Воронеж (более 1,5 тыс.).

Как сообщало ИА REGNUM, Всероссийский день ходьбы отмечался в 3−4 октября 2020 года.

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