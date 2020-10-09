Казань, , 15:53 — REGNUM В Татарии подтверждены два новых смертельных случая от последствий заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Погибшая 74-летняя женщина была госпитализирована в инфекционную больницу в Набережных Челнах с двусторонней пневмонией, вызванной новой коронавирусной инфекцией. У пациентки имелись хронические заболевания. Причину смерти установили по результатам аутопсии.

Второй умерший — 75-летний мужчина. Его с двусторонней пневмонией госпитализировали в Альметьевскую центральную районную больницу. Обострившиеся хронические заболевания сердечно-сосудистой системы осложняли состояние мужчины.

Таким образом, на 9 октября, погибших с диагнозом COVID-19 в республике уже 85 человек.

ИА REGNUM напоминает, в Татарию 34 туриста вернулись после отдыха с положительными тестами на SARS-CoV-2.

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