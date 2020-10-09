Берн, , 15:41 — REGNUM Власти Швейцарии включили Россию в список стран, по приезду из которых обязателен 10-дневный карантин. Об этом 9 октября сообщили в Федеральном офисе общественного здравоохранения.

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Отмечается, что данная мера вступит в силу с 12 октября. Также десятидневный карантин в Швейцарии теперь обязательно соблюдать по приезду из Канады, Грузии, Ирана, Иордани, Словакии и Туниса.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным университета Джонса Хопкинса, всего в Швейцарии выявлено 60 368 случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 2 088 человек, выздоровели — 48 400.

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