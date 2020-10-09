Лос-Анджелес, США, , 15:41 — REGNUM Разработчики из Riot Games анонсировали нового агента (персонажа) для игры Valorant. Ролик с демонстрацией её умений был опубликован 8 октября на YouTube-канале проекта.

Новая героиня по имени Skye умеет лечить союзников и призывать себе на помощь различных животных. Сообщается, что поиграть за нового агента можно будет уже 28 октября 2020 года.

Напомним, Valorant — это многопользовательский тактический командный шутер. Разработкой проекта занималась студия Riot Games, создатель игры League of Legends.

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