Владикавказ, , 15:41 — REGNUM Глава минздрава Северной Осетии Тамерлан Гогичаев сообщил о мерах, принимаемых в связи с ухудшением ситуации по коронавирусу в республике. Одной из них станет перепрофилирование резервного госпиталя для приема пациентов с Covid-19. Решение об этом будет принято в ближайшие сутки, сообщил министр.

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«Соответствующий приказ разрабатывается на случай массовых поступлений больных в стационар. Решение будет принято в ближайшие сутки», — приводятся слова главы ведомства на официальной странице в Instagram.

Гогичаев также рассказал журналистам, что на заседании оперативного штаба глава республики Вячеслав Битаров поручил управлению Роспотребнадзора и минздраву выработать план «по введению мер предосторожности, в том числе ограничительных, на территории республики».

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