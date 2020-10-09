Самара, , 15:44 — REGNUM 121 человек, инфицированный коронавирусом, был выявлен за сутки в Самарской области. Об этом 9 октября сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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По сообщению пресс-службы ведомства, всего по области было выявлено 12 805 случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом 10 046 человек справились с ней, а 207 пациентов с COVID-19 скончались.

На учете у врачей в Самарской области находятся 264 человека. По области было проведено более 751 тысячи тестов на коронавирус.

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