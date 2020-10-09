Москва, , 15:42 — REGNUM Сценарий, который начала рассматривать мэрия Москвы, согласно которому возможно закрытие ночных клубов, баров и караоке на территории города, вызвал критику со стороны пользователей интернета. Граждане оставили комментарии 9 октября в сервисе Яндекс.Новости.

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Многие пользователи принялись иронизировать над данной инициативой. По мнению некоторых, то, на что своё внимание обращает администрация города, выглядит забавно в сравнении с тем, как толпы людей перемещаются, к примеру, в метро.

«Оказывается, самая зараза от школьников, пенсионеров, клубов, баров и дискотек. Не знал. Я, а думал, из-за метро, электричек и прочее где все чихают, кашляют, и ездят в час пик как селедка в бочке», — написал пользователь под псевдонимом «Бездельник».

Другие поделились своими наблюдениями за тем, как ночная жизнь Москвы повлияла на рост количества заразившихся новой коронавирусной инфекцией. По мнению пользователей, нет никакой корреляции между посещением ночных клубов и вспышкой заболевания.

«Все лето Москва тусила в барах и ночных клубах в центре. В выходные все было битком, и ничего, никто не болел, и был спад коронавируса», — пишет Дмитрий С.

Некоторые пользователи уверены, что закрытие перечисленных заведений может привести к потере бизнеса у их владельцев. Люди считают это неправильным. Они указали на то, что многие потеряют свою работу.

«Продолжают убивать бизнес. Сколько народа без работы останется», — написал Александр М.

Отдельные комментаторы перестали видеть логику в тех ограничениях, которые вводят власти Москвы. К примеру, запрет на посещение библиотек для детей и людей старшего поколения пользователи назвали «бредом».

»Слышали новость? 65+ и школьников теперь не велено в библиотеки пущать. А потом совсем пенсионерам соцкарты перекроют, живите как хотите. Ёлки-палки, когда же этот бред кончится!», — задаётся вопросом l. fantom.

Напомним, 9 октября стало известно, что в мэрии Москвы начали обсуждение идеи о закрытии ночных развлекательных заведений в городе из-за неблагоприятной ситуации с ростом числа выявленных заболевших коронавирусом.