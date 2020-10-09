Редвуд-Сити, США, , 15:37 — REGNUM Разработчики из Crystal Dynamics пытаются вернуть интерес геймеров к игре Marvel's Avengers. Об этом 8 октября сообщило издание Kotaku.

Глава студии Скот Амос пообещал, что в ближайшее время игра получит несколько контентных обновлений: с появлением новых миссий, ещё одного штаба и сразу двух супергероев, Клинта Бартона и Кейт Бишоп. Однако разработчик так и не сообщил дату их выхода.

Ранее многие геймеры перестали играть в Marvel's Avengers из-за отсутствия нового контента и потери интереса к проекту. В связи с этим оставшиеся игроки начали испытывать проблемы с сетевым подключением — для онлайн-миссий просто не хватает активных пользователей.

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