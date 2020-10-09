Токио, 9 октября 2020, 15:30 — REGNUM На японском острове Авадзи построят огромный аттракцион в виде головы Годзиллы. Об этом 8 октября сообщило издание Kotaku.
Аттракцион будет расположен в парке развлечений Nijigen no Mori. Сообщается, что в пасть Годзиллы можно будет заехать на зиплайне.
Напомним, Годзилла — это огромный ящер-мутант из одноимённой серии фильмов. Первая кинолента об этом существе вышла на экраны в 1954 году.
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