Токио, , 15:30 — REGNUM На японском острове Авадзи построят огромный аттракцион в виде головы Годзиллы. Об этом 8 октября сообщило издание Kotaku.

Аттракцион будет расположен в парке развлечений Nijigen no Mori. Сообщается, что в пасть Годзиллы можно будет заехать на зиплайне.

Напомним, Годзилла — это огромный ящер-мутант из одноимённой серии фильмов. Первая кинолента об этом существе вышла на экраны в 1954 году.

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