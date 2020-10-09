Москва, , 15:29 — REGNUM Организация Объединенных Наций (ООН) играет положительную роль в современном мире, считают 45% жителей России. Противоположное мнение у 29%, приводит результаты исследования Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

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Почти половина опрошенных (44%) оценивают влияние этой организации на международную жизнь как значительное. Называют его незначительным 37% граждан РФ. При этом 54% уверены, что влияние ООН на международную жизнь в последние годы ослабевает.

По мнению 27% респондентов, государства должны подчиняться решениям ООН, даже если эти решения неправильные. Значительно больше граждан (59%) думают, что государства не обязаны подчиняться решениям ООН, если считают их неправильными.

Опрос проведен 18−20 сентября 2020 года среди 1000 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, деятельность ООН в первую очередь направлена сохранение мира, поддержание безопасности (18%), решение глобальных, общемировых проблем (13%)Подробности: Как сделать ООН снова актуальной? — Council on Foreign Relations