Ипатово, Ставропольский край, , 15:33 — REGNUM Уголовное дело возбудили на Ставрополье против председателя думы Ипатовского городского округа, который обманом пытался похитить крупную сумму денег у местного предпринимателя. Он подозревается в покушении на мошенничество, сообщили ИА REGNUM 9 октября в пресс-службе следственного управления СК РФ по краю.

По данным следствия, в августе текущего года спикер думы узнал, что полиция проводит проверку в отношении директора частной компании по факту хищения электроэнергии. Тогда депутат сообщил бизнесмену, что может посодействовать в отказе от возбуждения уголовного дела. Для этого он предложил дать ему 1,2 млн рублей, которые он передаст сотруднику вышестоящего органа внутренних дел. Однако, как считает следствие, подозреваемый не собирался кому-либо передавать деньги.

О предложении депутата директор фирмы сообщил в краевое управление ФСБ России. При получении денег спикер был задержан, а затем на него завели уголовное дело. Отмечается, что дома и на рабочем месте подозреваемого были проведены обыски.

Согласно информации на сайте думы Ипатовского горокруга, председателем в ней является 63-летний Иван Литвинов. Ранее он также был мэром города Ипатово и возглавлял местное отделение партии «Единая Россия».