Омск, , 15:27 — REGNUM На брифинге 9 октября министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова заявила, что в регионе началась вторая волна коронавируса.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Министр уточнила, что с учётом роста заболеваемости ОРВИ, сезонным гриппом и коронавирусом работа скорой помощи в регионе приобрела напряжённый характер.

«Для более эффективной работы скорой и неотложной помощи, которая входит в состав поликлиник, создана программа по чёткой градации срочности и экстренности поступающих звонков. Важно, чтобы к тем жителям, которым требуется экстренная госпитализация, бригады приезжали максимально быстро», — цитирует Солдатову «12 канал».

По её словам, ни один вызов не должен остаться без внимания.

На сегодняшний день количество вызовов скорой в Омске составляет около 1100−1200 в сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 9 октября в Омской области коронавирус выявлен у 11 968 человек.

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