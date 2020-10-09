Магас, , 15:26 — REGNUM В Ингушетии за прошедшие сутки коронавирус подтвержден у 55 жителей региона. Это самый большой показатель суточного прироста за полгода. Больше носителей коронавируса было выявлено только 16 апреля — 63 человека, сообщили в федеральном оперативном штабе 9 октября.

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Всего в Ингушетии к 9 октября проведено почти 90 тыс. скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию. За все время пандемии подтвержден диагноз COVID-19 у 6140 жителей республики. Выздоровели за это же время 5036 человек, сообщили в региональном оперштабе.

За прошедший день увеличилось еще на одного человека число скончавшихся от COVID-19. Общий показатель смертельных случаев составил 86.

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