Вашингтон, , 15:27 — REGNUM За минувшие сутки на территории США было выявлено свыше 56 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 октября сообщает университет Джона Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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По данным университета, за последние 24 часа в стране выявили 56 191 заразившегося SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 7 607 890.

Также сообщается, что за это же время в США 961 пациент скончался от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 212 789.

При этом уточняется, что на сегодняшний день в стране 3 021 252 человека вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в США за сутки был выявлен 50 341 новый заразившийся коронавирусной инфекцией.