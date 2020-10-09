Уфа, 9 октября 2020, 15:23 — REGNUM Министр здравоохранения России Михаил Мурашко наградил медицинских работников Башкирии ведомственными наградами за заслуги в области здравоохранения. Об этом 9 октября сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
По сообщению пресс-службы ведомства, заведующая Старобаишевской врачебной амбулатории Дюртюлинской ЦРБ Рима Ирназарова, заместитель главного врача поликлиники №46 г. Уфы Наталья Кокина, а также врач Республиканского кожно-венерологического диспансера Светлана Зилеева награждены нагрудным знаком «Отличник здравоохранения РФ».
Отмечается, что 49 медицинских работников региона отмечены почетной грамотой Минздрава РФ, а 46 медработников республики были поощрены Благодарностью федерального ведомства.
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