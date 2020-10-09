Женева, Швейцария, 9 октября 2020, 15:22 — REGNUM Более четверти жителей Украины находятся за чертой бедности. Об этом заявила уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова на ежегодном Социальном форуме Совета ООН по правам человека в Женеве.
По данным Денисовой, прожиточный минимум на Украине составляет $75 на человека в месяц, а минимальная зарплата — $176. Она также отметила, что 80% украинских пенсионеров живут не выше черты монетарной бедности.
Напомним, ранее эксперт украинского Центра Разумкова Максим Белявский заявил, что население страны живёт в условиях крайней «энергетической бедности», когда рост стоимости энергоресурсов опережает уровень роста доходов.
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