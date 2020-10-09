Блантайр, Малави, 9 октября 2020, 15:26 — REGNUM В деловой столице Малави, Блантайре, началась мирная демонстрация из-за «недостаточного назначения женщин на государственные должности». Об этом сообщает Nation Online.
По информации журналистов, в центе города развернули спецподразделения полиции.
Участники демонстрации обвинили президента Малави Лазаруса Чакверу в невыполнении постановления, по которому 40% государственных должностей должны занимать женщины.
Со своей стороны, президент заявил, что для реализации данного постановления потребуется «дополнительное время».
Как передавало ИА REGNUM, ранее президент Малави прервал свой трехдневный визит в Танзанию на фоне «дел приоритетной важности».
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