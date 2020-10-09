Москва, 9 октября 2020, 15:13 — REGNUM Вероятность заражения коронавирусом именно офисных работников можно объяснить их образом жизни: большая часть дня в закрытом помещении, но обед, ужин и иные встречи проходят в общественных местах, где вероятность заражения существенно выше, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.
Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор отмечает, что больше всего случаев заражения выявлено среди работников офисов.
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