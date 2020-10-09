Москва, , 15:13 — REGNUM Вероятность заражения коронавирусом именно офисных работников можно объяснить их образом жизни: большая часть дня в закрытом помещении, но обед, ужин и иные встречи проходят в общественных местах, где вероятность заражения существенно выше, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

«Повышает вероятность заражения коронавирусом офисных работников и необходимость большого количества деловых переговоров, встреч.

Среди этой же группы выше и латентность заболеваемости из-за угрозы санкций со стороны администрации, руководства компаний.

Эта латентность выявляется только сейчас, когда большую часть сотрудников отправляют на обязательное тестирование.

Согласно исследованиям, проводимым в некоторых странах, доля такого бессимптомного протекания заболевания может достигать 50%», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор отмечает, что больше всего случаев заражения выявлено среди работников офисов.

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