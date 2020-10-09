Магас, , 15:10 — REGNUM В Ингушетии появился новый сквер на карте города Малгобека. Его торжественно открыли к двум памятным датам — 13-летию со дня присвоения Малгобеку почетного звания «Город воинской славы» и 77-летию освобождения Кавказа от фашистских захватчиков.

Сквер был разбит в честь тружеников-нефтяников, которые создавали город, сообщили в мэрии. Почетное право открыть место отдыха горожан было предоставлено работникам нефтяной отрасли Абубакару Аушеву и Юсупу Героеву. В торжественной церемонии также приняли участие почетные гости-нефтяники, юнармейцы, общественники, горожане и представители органов власти.

Как отметили в мэрии, компания «Ингушнефтегазпром» активно участвует в жизни города Малгобека. В честь праздника был дан концерт, а отличившимся жителям города были вручены почетные грамоты и медали Союза городов воинской славы.