Липецк, , 15:08 — REGNUM Глава Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о введении мер поддержки жителей, находящихся на амбулаторном лечении с диагнозом COVID-19, передаёт ИА REGNUM.

Жители региона, которые лечатся дома, смогут рассчитывать на получение бесплатных лекарств. Соответствующий законопроект будет внесен в Липецкий областной Совет депутатов. Ожидается, что его рассмотрят на очередной сессии в конце октября.

Игорь Артамонов поручил разработать законопроект о внесении изменений в Закон Липецкой области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области» в части бесплатного лекарственного обеспечения больных новой коронавирусной инфекцией, находящихся на амбулаторном лечении.

«Эта мера социальной поддержки начнёт действовать, как только будут внесены изменения в закон. Это серьезные деньги, мы пересмотрим статьи расходов бюджета, потому что здоровье важнее», — сказал Игорь Артамонов.

Также будут расширены объемы тестирования, в том числе за счёт применения экспресс-тестов. В конце октября в Ельце начнет работать дополнительная лаборатория, а существующие центры будут переведены на круглосуточную работу. Это позволит проводить более 2200 исследований на коронавирус в сутки. Кроме того, предполагается привлечь к работе лаборатории регионального УФСИН.

«Необходимо усилить контроль за соблюдением масочного режима в транспорте, общественных местах, организациях и предприятиях. Работодатели должны обеспечить перевод сотрудников на удаленный режим работы. Также начали привлекать волонтёров для помощи пожилым людям, которые должны оставаться дома. Если не прервем цепь заболеваемости, то придется возвращаться к тем ограничениям, которые были весной, а их никто не хочет», — отметил Игорь Артамонов.

Санитарные врачи предложили ввести предварительную запись в учреждениях оказания услуг, ограничить посещение транспорта в час пик, потребовать от работодателей, осуществляющих перевозки сотрудников, соблюдения масочного режима. Также сотрудникам ЮВЖД будет рекомендовано усилить контроль за пассажирами в поездах — все они должны быть в масках. До конца недели медики развернут дополнительные 200 коек в больнице № 4 «Липецк Мед». Совокупный коечный фонд составит 1800 коек.

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