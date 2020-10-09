Серов, Свердловская область, , 15:13 — REGNUM Пациентов с COVID-19, выявленных в Нижнем Тагиле (Свердловская область), теперь отправляют лечиться в Серов. Об этом заявил пресс-секретарь Серовской городской больницы Олег Романов.

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По словам Романова, больные стали поступать в учреждение уже с 8 октября 2020 года.

«Потому что, насколько я понимаю, у вас мест уже нет», — заявил пресс-секретарь нижнетагильскому изданию «Между строк».

В больнице открыли дополнительные 95 коек для пациентов с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ревдинской городской больнице вновь открыли пневмонийный госпиталь.

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