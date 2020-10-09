Москва, , 15:04 — REGNUM Деятельность Организация Объединенных Наций (ООН) в первую очередь направлена сохранение мира, поддержание безопасности (18%), решение глобальных, общемировых проблем (13%), приводит результаты исследования Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

Также международной организации должна урегулировать международные конфликты, налаживать отношения между странами (10%), защищать права человека, улучшать жизнь людей (5%).

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Кроме того, деятельность ООН должна быть направлена на объединение народов, наций (3%), помощь нуждающимся странам (2%), это площадка для переговоров, обсуждений (1%). Затруднились дать ответ 33% граждан РФ.

Опрос проведен 18−20 сентября 2020 года. Опрошены 1000 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ООН заявили, что утрата биоразнообразия и деградация экосистем способствовали появлению нового коронавируса.

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