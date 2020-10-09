Саратов, , 15:51 — REGNUM В Саратов уже прибыли 75 московских троллейбусов, еще пять поступят на следующей неделе. Глава города Михаил Исаев призывает жителей выбрать оформление поступившего общественного транспорта. Об этом градоначальник написал в Instagram 9 октября.

По словам Исаева, «есть предложение, сделать постепенный ребрендинг городского общественного транспорта». Горожанам на выбор предложены три идеи. После того, как определятся с вариантом оформления, параллельно с выпуском на линию новый подвижной состав будет постепенно видоизменяться, сообщил мэр.

ИА REGNUM напоминает, в Саратов поступят 80 троллейбусов из Москвы. Общественный транспорт будет передан вместе с контактной сетью. Москве они перестают быть нужны из-за перехода на электробусы.

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