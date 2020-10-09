Додома, , 15:02 — REGNUM Президент Танзании Джон Магуфули призвал жителей страны присоединиться к молитве об избавлении от пандемии коронавируса, организованной главой Кении Ухуру Кеньяттой. Об этом сообщает ВВС Swahili со ссылкой на заявление президента Магуфули во время митинга в рамках предвыборной кампании правящей «Революционной партии Танзании» (ССМ).

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Магуфули заявил, что общенациональная молитва против коронавируса в Кении пройдет 9, 10 и 11 октября.

«Сегодня утром я говорил с президентом Ухурой Кеньяттой, он принял решение в течение трех дней, начиная с сегодняшнего, молить Бога об избавлении Кении от коронавируса, давайте поддержим молитвы наших братьев-кенийцев», — заявил президент.

«Мы должны молиться о том, чтобы коронавирус ушел от них, так же, как Бог избавил от вируса Танзанию», — добавил Магуфули.

Напомним, что ранее президент Танзании объявил страну свободной от пандемии, а в стране прекратили публиковать статистику о новых заболевших COVID-19.