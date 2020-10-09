Уфа, , 15:03 — REGNUM План мероприятий по оздоровлению озера Ургун будет разработан в Башкирии. Об этом 9 октября сообщает пресс-служба Общероссийского народного фронта в регионе.

По сообщению пресс-службы республиканского ОНФ, такое решение было принято в ходе встречи жителей села Ургуново Учалинского района, активистов ОНФ с представителями районной администрации и горно-обогатительного комбината.

Отмечается, что ранее местные жители обратились в ОНФ с просьбой помочь в спасении озера, которое сильно высыхает. В 2020 году вода в нем вода отошла от берега на пять метров. Не исключено, что это связано и с работой Учалинского горно-обогатительного комбината, поскольку предприятие забирает в озере Большие Учалы воду для технологических целей. Это озеро находится ниже Ургуна. При этом озера сообщаются между собой, а значит нижнее озеро пополняется за счет верхнего.

По словам модератора тематической площадки ОНФ «Экология» в Башкирии Мурада Шафикова, стремительное обмеление озера Ургун вызывает серьезное беспокойство, поэтому нужно найти причину обмеления. Этим займется министерство экологии региона. Нужно разработать комплекс мероприятий по оздоровлению озера с учетом требований природоохранного законодательства.

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