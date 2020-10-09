Москва, 9 октября 2020, 14:58 — REGNUM
Более 40 тысяч студентов и выпускников вузов и колледжей со всей страны подали заявки на третий сезон всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».
Среди регионов первые три места по количеству регистраций занимают: Саратовская область — 4141 регистрация, Кабардино-Балкарская Республика — 3564 регистрации и Тульская область — 2638 регистраций. Лидерами среди городов являются: Санкт-Петербург — 2339 регистраций и Москва — 2031 регистрация.
Алексей Комиссаров также отметил, что регистрационная кампания кубка продлится до 20 октября, и добавил, что «кубок «Управляй!» применяет современные практико-ориентированные образовательные технологии, в частности компьютерную модель (бизнес-симулятор)». «Он позволяет управлять виртуальной компанией в дистанционном формате, оценивает расчёты и стратегические решения участников. Так, 639 студентов из 9 вузов по всей стране смогли использовать участие в кубке «Управляй!» как альтернативу учебной и производственной практикам, а бизнес-симулятор стал активно интегрироваться в образовательный процесс», — сказал генеральный директор АНО.
9 октября также были подведены итоги осеннего образовательного этапа, в котором приняли участие 8524 человека в составе 2093 команд.
В связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией и для того, чтобы все желающие студенты и выпускники российских вузов и колледжей могли принять участие в проекте, регистрационная кампания кубка «Управляй!» была разделена на две части. Первая продлилась до 10 июля. Для участников весенне-летнего потока был запущен отборочный этап, на который зарегистрировались более 11 тысяч студентов и выпускников вузов и колледжей со всей страны. Его успешно прошли 5369 конкурсантов в составе 1341 управленческой команды.
Для ребят, которые не смогли поучаствовать в весенне-летнем потоке и зарегистрируются на кубок до 20 октября, будет организован второй отборочный этап, запуск которого пройдет 23 октября. Лучшие участники первого и второго отборочных этапов будут соревноваться на региональных полуфиналах.
Цель кубка «Управляй!» — выявить обладающих управленческим потенциалом студентов и выпускников российских вузов и колледжей, создать условия для развития их компетенций и адаптации на рынке труда.
Кубок «Управляй!» позволяет студентам и недавним выпускникам вузов и колледжей:
- Развить личные и профессиональные компетенции;
- Получить возможность пройти обучение по эксклюзивной программе развития управленческого потенциала;
- Получить приглашение на стажировку или вакансию от ведущих российских компаний;
- Получить наставника из числа победителей конкурса управленцев «Лидеры России»;
- Принять участие в национальном этапе международного чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge.
Регистрация на отборочный этап кубка «Управляй!» продлится до 20 октября.
В кубке «Управляй!» могут принять участие студенты и недавние выпускники организаций высшего и среднего профессионального образования со всей России в возрасте от 18 до 25 лет.
Всероссийский кубок по менеджменту «Управляй!» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».