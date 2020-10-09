Москва, , 14:58 — REGNUM

Более 40 тысяч студентов и выпускников вузов и колледжей со всей страны подали заявки на третий сезон всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».

«На кубок по менеджменту «Управляй!» зарегистрировалось уже 42 642 участника. Проект очень востребован среди студентов российских вузов и колледжей, а также молодых специалистов. Самыми активными по количеству участников среди высших учебных заведений являются: Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова — 3051 заявка; Саратовский государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина — 2893 заявок; Ульяновский государственный университет — 1536 заявок», — рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Среди регионов первые три места по количеству регистраций занимают: Саратовская область — 4141 регистрация, Кабардино-Балкарская Республика — 3564 регистрации и Тульская область — 2638 регистраций. Лидерами среди городов являются: Санкт-Петербург — 2339 регистраций и Москва — 2031 регистрация.

Алексей Комиссаров также отметил, что регистрационная кампания кубка продлится до 20 октября, и добавил, что «кубок «Управляй!» применяет современные практико-ориентированные образовательные технологии, в частности компьютерную модель (бизнес-симулятор)». «Он позволяет управлять виртуальной компанией в дистанционном формате, оценивает расчёты и стратегические решения участников. Так, 639 студентов из 9 вузов по всей стране смогли использовать участие в кубке «Управляй!» как альтернативу учебной и производственной практикам, а бизнес-симулятор стал активно интегрироваться в образовательный процесс», — сказал генеральный директор АНО.

9 октября также были подведены итоги осеннего образовательного этапа, в котором приняли участие 8524 человека в составе 2093 команд.

В связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией и для того, чтобы все желающие студенты и выпускники российских вузов и колледжей могли принять участие в проекте, регистрационная кампания кубка «Управляй!» была разделена на две части. Первая продлилась до 10 июля. Для участников весенне-летнего потока был запущен отборочный этап, на который зарегистрировались более 11 тысяч студентов и выпускников вузов и колледжей со всей страны. Его успешно прошли 5369 конкурсантов в составе 1341 управленческой команды.

Для ребят, которые не смогли поучаствовать в весенне-летнем потоке и зарегистрируются на кубок до 20 октября, будет организован второй отборочный этап, запуск которого пройдет 23 октября. Лучшие участники первого и второго отборочных этапов будут соревноваться на региональных полуфиналах.

«Кубок «Управляй!» — масштабный проект, который имеет уникальный формат. Участие в кубке помогло мне развить предпринимательское мышление и расширить знания в экономической сфере. Мне удалось сформировать такие ключевые компетенции, как коммуникабельность, лидерские качества, способность анализировать большой объем информации в короткие сроки, понимать и оперировать экономическими терминами и показателями, быть включенным в работу на протяжении долгого периода времени в стрессовой ситуации. Я смогла на практике проверить эффективность выбранной стратегии развития предприятия и принятых управленческих решений», — рассказала студентка Дальневосточного федерального университета Мариам Галстян.

Цель кубка «Управляй!» — выявить обладающих управленческим потенциалом студентов и выпускников российских вузов и колледжей, создать условия для развития их компетенций и адаптации на рынке труда.

Кубок «Управляй!» позволяет студентам и недавним выпускникам вузов и колледжей:

Развить личные и профессиональные компетенции;

Получить возможность пройти обучение по эксклюзивной программе развития управленческого потенциала;

Получить приглашение на стажировку или вакансию от ведущих российских компаний;

Получить наставника из числа победителей конкурса управленцев «Лидеры России»;

Принять участие в национальном этапе международного чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge.

Регистрация на отборочный этап кубка «Управляй!» продлится до 20 октября.

В кубке «Управляй!» могут принять участие студенты и недавние выпускники организаций высшего и среднего профессионального образования со всей России в возрасте от 18 до 25 лет.

Всероссийский кубок по менеджменту «Управляй!» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».