Москва, , 14:58 — REGNUM В России не зафиксировано случаев серьёзных побочных реакций на применение препаратов для лечения пациентов с коронавирусом на базе фавипиравира, заявил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

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"Случаев серьёзных нежелательных побочных реакций на применение препаратов (на базе фавипиравира) в нашей стране не зафиксировано», — цитирует его ТАСС.

Он уточнил, что препараты на базе фавипиравира доказали свою безопасность и эффективность по результатам трех фаз клинических исследований.

Напомним, в России на основе фавипиравира зарегистрированы препараты «Коронавир», «Авифавир» и «Арепливир».

В конце сентября 2020 года ИА REGNUM провело анализ госзакупок лекарств от COVID-19 на основе фавипиравира и обнаружило контракты по ценам, которые превышали рекомендованные производителями для розничной продажи.

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