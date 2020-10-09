Тюмень, , 14:57 — REGNUM В Тюменской области за 8 октября стало известно о ещё одном случае смерти пациента с коронавирусом. Умер 59-лений мужчина, сообщает оперштаб.

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У него была полиорганная недостаточность, которая возникла на фоне субтотальной вирусной пневмонии, а также имеющихся хронических заболеваний. Таким образом, в регионе умерли уже 43 пациента с коронавируом.

Отметим, выросло и количество граждан с коронавирусом, выявленных за сутки. За 8 октября их обнаружили 112. Всего за период пандемии инфекцию обнаружили у 10 383 человек, из них 7849 уже поправились.