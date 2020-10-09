Тбилиси, , 14:56 — REGNUM Владельцы гостиниц, баров, кафе и ресторанов в грузинском Кобулети провели очередную акцию протеста 9 октября. Об этом сообщает телеканал «Мтавари архи».

По данным журналистов, сначала протестующие вышли к офису правящей партии «Грузинская мечта», а потом перекрыли центральную улицу. Они заявляли, что не могут платить взносы за кредиты из-за провального туристического сезона в этом году и требуют от властей, чтобы они добились отсрочки. К акции присоединились представители оппозиционных партий.

Это уже 12-я подобная акция протеста в Кобулети. Владельцы гостиниц и точек общепита заявляют, что у них банки уже начали изымать недвижимость за долги по кредитам.

Стоит отметить, что министр экономики Грузии Натия Турнава 8 октября на брифинге заявила, что правительство достигло договоренностей с крупнейшими банками и представители туристического сектора и владельцы гостиниц могут подавать заявления на отсрочку платежей по кредитам.

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