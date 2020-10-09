Махачкала, , 14:55 — REGNUM Дети, госпитализированные в Махачкале с острой кишечной инфекцией (ОКИ), скорее всего, отправились пищей. Вероятно, заболевание стало следствием употребления молочных продуктов, сообщили ИА REGNUM 9 октября в пресс-службе главы и правительства Дагестана.

По данным минздрава региона, за последние сутки в инфекционный стационар, развернутый на базе Республиканского кожно-венерологического диспансера, с симптомами ОКИ были госпитализированы 42 ребенка, 36 из которых поступили из детских садов Махачкалы. Состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести.

«По данным [регионального] Роспотребнадзора, путь передачи инфекции, предположительно, пищевой. Большинство родителей отмечают связь с приемом молочных продуктов», — сказано в сообщении.

Отмечается, что премьер-министр Дагестана Артем Здунов поручил профильным руководителям разобраться с ситуацией и принять соответствующие ей экстренные меры. Этим займется специальная рабочая группа, которая будет создана в рамках санитарно-противоэпидемической комиссии правительства региона.

Читайте ранее в этом сюжете: В Дагестане возбудили уголовное дело после массового отравления детей

Читайте развитие сюжета: В Дагестане три детских сада закрыты из-за массового отравления детей