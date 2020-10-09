Красногорск, , 14:52 — REGNUM Для контроля за соблюдением масочного режима в Подмосковье организовано ежедневное дежурство волонтёров. Об этом сообщается на официальном портале правительства Московской области.

Контроль производится за пассажирами общественного транспорта. В задачу волонтеров входит разъяснительная работа — активисты должны напоминать о необходимости ношения масок гражданам, которые находятся в общественном транспорте или транспортной инфраструктуре без средств защиты.

«К дежурствам привлечено более тысячи волонтеров, которые работают во всех муниципалитетах на железнодорожных станциях, автовокзалах, на остановках, а также в электричках и в автобусах», — отмечено в сообщении.

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