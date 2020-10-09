Екатеринбург, , 14:50 — REGNUM Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков призывает не обсуждать и не осуждать на интернет-площадках мать девочки. жившей в шкафу в Карпинске, чтобы не травмировать старших детей женщины. Об этом он заявил сегодня, 89 октября.

«К ситуации, возникшей в карпинской семье, нельзя подходить автоматически. Нужно подойти взвешенно, аккуратно, найти индивидуальные решения для всех ее членов», — отметил омбудсмен.

Он призвал обеспечить тишину и информационный покой вокруг данной истории. По его словам, такие вопросы надо решать в тишине. О произошедшем узнали все. А теперь её решением пусть занимаются психологи, а правоохранительные органы выясняют все обстоятельства и причины. Аппарат омбудсмена включился в процесс и готов оказать любую поддержку детям.

Как сообщало ИА REGNUM, о новорождённой девочке, жившей в шкафу, стало известно накануне. Она провела там почти полгода. Следователи завели два уголовных дела.

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