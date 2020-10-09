Челябинск, , 14:47 — REGNUM Бывший глава управления капстроительства Челябинска Евгений Пашков может быть возвращён в СИЗО. Прокуратура обжаловала постановление суда об изменении ему меры пресечения, сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.

Решение вынес Центральный райсуд 7 октября. Заключение под стражу было заменено запретом совершать определённые действия. При этом, по мнению представителей обвинения, он может оказать давление на свидетелей. Прокурор просит вернуть Пашкова под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-чиновник обвиняется в получении взятки. Его называют подельником экс-мэра Евгения Тефтелева, процесс над которым проходит в суде в особом порядке.