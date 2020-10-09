Саратов, , 15:49 — REGNUM Губернатор Саратовской области Валерий Радаев 19 сентября сообщил о положительном тесте на COVID-19. Спустя три недели глава региона выздоровел и вышел на работу. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

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Заболевание у главы региона протекало в легкой форме. Со слов губернатора, «коронавирус — очень коварная зараза. Даже в легкой форме ее перенести непросто». Радаев призывает всех соблюдать меры безопасности и носить маски в общественных местах, это позволит снизить риск заражения.

ИА REGNUM напоминает, с 9 октября на самоизоляции находится министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин, у него обнаружен коронавирус. Заболевание протекает в легкой форме, все контактные лица установлены. Несмотря на болезнь, министр продолжает руководить отраслью дистанционно.

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