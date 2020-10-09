Лондон, , 14:47 — REGNUM «Значительный рост» численности заболевших COVID-19 выявлен среди общего населения Великобритании в последние недели, а общее число зараженных в период с 25 сентября по 1 октября находилось на уровне 224 тыс. человек, сообщает со ссылкой на Национальную статистическую службу страны 9 октября LBC.

По данным службы, в указанный период заражение коронавирусной инфекцией обнаруживалось у 17,2 тыс. человек в сутки. Самый высокий уровень заражения был отмечен в графствах Северо-Восточная и Северо-Западная Англия, а также в Йоркшире и Хамбере. В службе подчеркнули, что в Уэльсе за этот период заразился каждый пятисотый житель — около 6100 человек. При этом наибольшее количество людей, у которых положительный результат теста на COVID-19, наблюдается среди подростков старшего возраста и молодежи.

В службе подчеркнули, что эти цифры относятся к общему населению страны и не включают в себя людей, находящихся в больницах, домах престарелых и иных учреждениях.

Напомним, число ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией до этого составляло около 8,4 тыс. в сутки. Иными словами, за неделю рост заболеваемости в Великобритании вырос в два раза.