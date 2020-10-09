Волгоград, , 14:47 — REGNUM Свыше 1,5 тысячи медицинских работников заразились коронавирусом с начала пандемии в Волгоградской области. Об этом 9 октября на брифинге рассказал заместитель председателя комитета здравоохранения региона Николай Алимов.

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В статистике заразившихся — 453 врача, 826 медработников среднего звена, 266 медсестёр и 21 водитель скорой помощи. Завершили лечение 1,2 тысячи медиков. По словам главного санитарного врача Волгоградской области Ольги Зубаревой, в общем количестве выявленных носителей коронавируса доля медперсонала составляет 9,8%.

Коронавирус выявлен также у 26 социальных работников.