Екатеринбург, , 14:48 — REGNUM Уральский федеральный университет готов вновь уйти на дистанционный режим обучения, заявил ректор вуза Виктор Кокшаров.

Руководитель объяснил, что учреждение перейдёт на «дистант», если в Свердловской области ухудшится эпидситуация. Соответствующее решение должны принять в Роспотребнадзоре и Минобрнауки РФ.

«Вуз учёл уроки весеннего дистанта и сделал всё для обеспечения полноценного образовательного процесса в любых условиях», — передаёт слова Кокшарова пресс-служба вуза.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящий момент все потоковые лекции в УрФУ и так идут в дистанционном режиме. Лишь практические занятия организованы в зданиях вуза.

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